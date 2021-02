GF VIP, Tommaso Zorzi discute in veranda con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella Casa di Cinecittà, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Andrea Zenga hanno espresso il loro pensiero sul percorso in casa di Giulia Salemi. Cosa avranno rivelato i tre Vipponi riguardo la loro compagna gieffina? Scopriamolo insieme. GF VIP news, Pierpaolo Pretelli fa una scoperta, tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi si accende la lite Nel cuore della notte, Pierpaolo Pretelli, ha fatto una scoperta che involontariamente ha provocato una lite abbastanza accesa tra la sua compagna Giulia Salemi e l’influencer Tommaso Zorzi. Tutto è iniziato quando Pierpaolo, si è recato in magazzino dove ha trovato una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella Casa di Cinecittà,, Stefania Orlando e Andrea Zenga hanno espresso il loro pensiero sul percorso in casa di. Cosa avranno rivelato i tre Vipponi riguardo la loro compagna gieffina? Scopriamolo insieme. GF VIP news,fa una scoperta, trasi accende la lite Nel cuore della notte,, ha fatto una scoperta che involontariamente ha provocato una lite abbastanza accesa tra la sua compagnae l’influencer. Tutto è iniziato quando, si è recato in magazzino dove ha trovato una ...

