De Laurentiis non crede più in Gattuso, arriva il contatto per il ritorno di Sarri (Di domenica 7 febbraio 2021) De Laurentiis scarica Gattuso, vuole il ritorno di Sarri Secondo quanti riportato dal portale juvemagazine.it, De Laurentiis avrebbe ormai scaricato Gattuso con il rinnovo che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 7 febbraio 2021) Descarica, vuole ildiSecondo quanti riportato dal portale juvemagazine.it, Deavrebbe ormai scaricatocon il rinnovo che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

annatrieste : Ma i più belli sono quelli che 'la colpa non è di Gattuso' 'la colpa non è dei giocatori' 'la colpa non è di De Lau… - luisa_pacelli : RT @annatrieste: Ma i più belli sono quelli che 'la colpa non è di Gattuso' 'la colpa non è dei giocatori' 'la colpa non è di De Laurentiis… - SimoRussoNa83 : RT @annatrieste: Ma i più belli sono quelli che 'la colpa non è di Gattuso' 'la colpa non è dei giocatori' 'la colpa non è di De Laurentiis… - camila_healing : RT @annatrieste: Ma i più belli sono quelli che 'la colpa non è di Gattuso' 'la colpa non è dei giocatori' 'la colpa non è di De Laurentiis… - Miki75159723 : @pisto_gol il rigore per me c'era il Napoli non è la Lazio milan Inter o juve de Laurentiis dopo lo sfogo su arbitr… -