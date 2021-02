Covid | maxi assembramenti nel week end a Napoli Centinaia di controlli | 39 sanzionati Chiusi tre locali

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 febbraio 2021) Venerdì scorso e ieri agenti del Commissariato Decumani, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio in centro storico finalizzati all'applicazione delle norme anti-, hanno identificato 325 persone, sanzionandone 39 per inottemperanza alle misure anti-19 poiché sorprese a consumare bevande alcoliche nei pressi deisenza rispettare il distanziamento sociale e per il mancato utilizzo della mascherina. Inoltre, in vico Quercia, via Benedetto Croce e Calata Trinità Maggiore, sono statii titolari di tre bar poiché stavano servendo bevande alcoliche oltre l'orario consentito. Per i treè stata altresì disposta la chiusura per 2 giorni.