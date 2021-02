Cosa vedi per primo? Il Test psicologico per capire il tuo problema inconscio

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ilvisivo che vi proponiamo oggi vede un’immagine doppia che a prima vista sembra un po’ inquietante. La prima figura che il vostro cervello riesce a cogliere vi potrebbe svelare qualche notizia sul vostroe sulla vostra vita. Niente è come sembra. Siete pronti a scoprire qualdi più su voi stessi? Osservate l’immagine e la prima forma che riuscite a riconoscere sveleràvi turba. 1 lo ZombieLa prima immagine che riuscite a riconoscere è quella di uno zombie, un essere mostruoso e inquietante? Probabilmente quallegato al vostro quotidiano non vi va più bene e vi sta logorando. Che sia legato al lavoro, allo studio o a qualunque altro ambito della vostra vita è qualche vi sta alienando, non consentendovi di osservare ciò che vi ...

ZZiliani : La cosa bella delle partite della #Juventus è che quando c’è un fallo sospetto nella sua area e l’arbitro tira drit… - borghi_claudio : @GuidoCrosetto Ma sì, però ciò implicherebbe fare finta che tutto sia normale, cosa che non è da inizio legislatura (vedi Savona) - Liguglia : @IlGiannon @MatteDj23 Tu cosa vedi? - Axen0s : @swamilee cioè, cosa ci vedi nelle mie parole? - oneironut : @neocultureslut OKAY. COMUNQUE sono sicura che ti sbagli, e che probabilmente stai pensando questa cosa solo perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa vedi

Yeslife

...99 al mese per sempre anziché 5,99 !include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta onlinei ...Ti siedi, leggi il copione estanno cercando di fare, e ce la fanno, fa davvero impressione. Non ho mai visto un film di supereroi come questo. Abbiamo iniziato prima di Natale e siamo ...Dopo sette partite la banda di Boniciolli si sblocca e ritrova un po’ di sereno. Bastano un punticino e il ferro per amico: Treviglio sbaglia tre volte il tiro del ko ...Ci mettono faccia, nome e cognome due delle sei ragazze che hanno denunciato di essere state drogate e violentate da ...