ATP Cup 2021, Vincenzo Santopadre: "Incredibile poter vivere queste emozioni"; Matteo Berrettini: "Congratulazioni alla Russia ed al mio team" (Di domenica 7 febbraio 2021) La Russia si è aggiudicata l'ATP Cup 2021 di tennis battendo in finale l'Italia per 2-0 al termine dei due singolari, con i successi di Andrey Rublev e Daniil Medvedev rispettivamente su Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Nel corso della cerimonia di premiazione hanno parlato il capitano dell'Italia, Vincenzo Santopadre, ed il numero uno azzurro, Matteo Berrettini. Emozionato Vincenzo Santopadre: "E' la mia prima volta, Congratulazioni alla Russia: è una squadra Incredibile con giocatori molto forti. Sapevamo sin dall'inizio che la Russia fosse la favorita, ma non sono felice di partecipare a questa cerimonia in questo ruolo. E' ...

