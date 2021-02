Aggressione trans, gli psicologi: “Promuovere e rafforzare la solidarietà” (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco – L’Aggressione ai danni della persona transessuale nelle scorse sere ha messo in allarme tutte le persone del genere. Non è la prima volta che accade un evento simile e bisogna far qualcosa affinché non si ripeta. Queste le parole del Comitato Pari opportunità e Cura delle relazioni dell’Ordine degli psicologi: “Non basta la rete tra istituzioni. Serve investire nelle professioni, attraverso l’attivazione dei servizi territoriali e l’impiego di psicologi esperti” La violenza è un male che va prevenuto e curato rompendo il muro di diniego di cui spesso si alimenta. Negare o restare spettatori passivi di fronte ad atti di violenza è gravissimo, colpisce tutti con conseguenze psicologiche serie ed è essa stessa una forma di violenza di dimensioni enormi. Per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco – L’ai danni della personaessuale nelle scorse sere ha messo in allarme tutte le persone del genere. Non è la prima volta che accade un evento simile e bisogna far qualcosa affinché non si ripeta. Queste le parole del Comitato Pari opportunità e Cura delle relazioni dell’Ordine degli: “Non basta la rete tra istituzioni. Serve investire nelle professioni, attraverso l’attivazione dei servizi territoriali e l’impiego diesperti” La violenza è un male che va prevenuto e curato rompendo il muro di diniego di cui spesso si alimenta. Negare o restare spettatori passivi di fronte ad atti di violenza è gravissimo, colpisce tutti con conseguenzeche serie ed è essa stessa una forma di violenza di dimensioni enormi. Per ...

