WTA Melbourne 3 2021: non si giocherà la finale, ma verranno disputate le semifinali (Di sabato 6 febbraio 2021) Quantomeno curiosa la sorte del Grampians Trophy, alias WTA Melbourne 3, ancora alias torneo delle giocatrici in quarantena hard durante il primo periodo di permanenza in Australia. La WTA, infatti, ha comunicato che le due semifinali verranno disputate, senza che però sia giocata la finale, a causa delle problematiche legate alla programmazione. In sostanza, ciò significa che, dopo aver giocato i due incontri di accesso all’ultimo atto, le vincenti tra la greca Maria Sakkari e l’estone Anett Kontaveit nella prima semifinale e tra Jennifer Brady e Ann Li nel derby americano della seconda non scenderanno nuovamente in campo. La WTA ha inoltre dichiarato, tramite il proprio account Twitter, che entrambe le finaliste riceveranno i relativi punti, così come la parte di montepremi a loro ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Quantomeno curiosa la sorte del Grampians Trophy, alias WTA3, ancora alias torneo delle giocatrici in quarantena hard durante il primo periodo di permanenza in Australia. La WTA, infatti, ha comunicato che le due, senza che però sia giocata la, a causa delle problematiche legate alla programmazione. In sostanza, ciò significa che, dopo aver giocato i due incontri di accesso all’ultimo atto, le vincenti tra la greca Maria Sakkari e l’estone Anett Kontaveit nella prima semie tra Jennifer Brady e Ann Li nel derby americano della seconda non scenderanno nuovamente in campo. La WTA ha inoltre dichiarato, tramite il proprio account Twitter, che entrambe le finaliste riceveranno i relativi punti, così come la parte di montepremi a loro ...

