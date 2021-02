Weekend in Zona gialla: “Più controlli, e negozianti segnaleranno gli assembramenti” (Di sabato 6 febbraio 2021) Più controlli delle forze dell’ordine, commercianti pronti a segnalare situazioni a rischio, e un appello del Prefetto Enrico Ricci: “Chiedo ai bergamaschi massima responsabilità, come del resto hanno sempre dimostrato finora”. Bergamo si prepara così al primo, atteso ma anche temuto, fine settimana di Zona gialla. La nuova classificazione, in vigore già da lunedì scorso, preoccupa in vista del Weekend con la gente a casa dal lavoro e libera, tra le altre cose, di poter frequentare locali e ristoranti. Il timore è quello di assistere ad assembramenti come quelli già visti nelle scorse settimane in altre località italiane. Anche per questo giovedì si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha deciso di rafforzare i controlli nelle zone della città ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 febbraio 2021) Piùdelle forze dell’ordine, commercianti pronti a segnalare situazioni a rischio, e un appello del Prefetto Enrico Ricci: “Chiedo ai bergamaschi massima responsabilità, come del resto hanno sempre dimostrato finora”. Bergamo si prepara così al primo, atteso ma anche temuto, fine settimana di. La nuova classificazione, in vigore già da lunedì scorso, preoccupa in vista delcon la gente a casa dal lavoro e libera, tra le altre cose, di poter frequentare locali e ristoranti. Il timore è quello di assistere adcome quelli già visti nelle scorse settimane in altre località italiane. Anche per questo giovedì si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha deciso di rafforzare inelle zone della città ...

