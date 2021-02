Una febbre dilaga e si diffonde anche in Italia. Conquistando tutti (Di sabato 6 febbraio 2021) C’è un’epidemia che è arrivata ben prima del Covid, una febbre che ha colpito donne e uomini di tutte le età e che non accenna a fermare la propria diffusione. Arrivata qualche anno fa da Argentina e Spagna, in tempi quasi record ha contagiato l’Italia intera. Il virus in questione si chiama padel e nasce per l’esattezza nel 1969, quando il messicano Enrique Corcuera decise di costruirsi un campo di paddle-tennis a casa sua. C’era solo un piccolo problema: i muri. Dunque, lo scaltro Corcuera aggirò gli ostacoli strutturali decidendo proprio di includerli nel campo (oggi il campo da padel è delimitato da una rete metallica e da vetrate alte 3 metri), dando inizio allo sport che si appresta – in alcuni casi – a sostituire il calcio nel cuore degli Italiani. Il Lazio è attualmente la regione con più campi da padel in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) C’è un’epidemia che è arrivata ben prima del Covid, unache ha colpito donne e uomini di tutte le età e che non accenna a fermare la propria diffusione. Arrivata qualche anno fa da Argentina e Spagna, in tempi quasi record ha contagiato l’intera. Il virus in questione si chiama padel e nasce per l’esattezza nel 1969, quando il messicano Enrique Corcuera decise di costruirsi un campo di paddle-tennis a casa sua. C’era solo un piccolo problema: i muri. Dunque, lo scaltro Corcuera aggirò gli ostacoli strutturali decidendo proprio di includerli nel campo (oggi il campo da padel è delimitato da una rete metallica e da vetrate alte 3 metri), dando inizio allo sport che si appresta – in alcuni casi – a sostituire il calcio nel cuore deglini. Il Lazio è attualmente la regione con più campi da padel in ...

