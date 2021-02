Un milione di poveri in meno nell’anno in cui è stato introdotto il reddito di cittadinanza: i dati di Eurostat sull’esclusione sociale (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel 2019 i poveri sono diminuiti di una quota poco inferiore al 2 per cento. Il numero effettivo è oltre un milione di persone: se coloro che si trovano in situazione di disagio nel 2018 erano 16 milioni e 441mila un anno dopo sono diventati 15 milioni e 388mila (nel 2016 erano oltre 18 milioni). A certificarlo è l’Eurostat. Va segnalato che il 2019 è l’anno dell’introduzione del reddito di cittadinanza che quindi, dalle prime erogazioni di aprile di quell’anno, ha avuto un ruolo nella riduzione dell’area di povertà e di esclusione sociale. I dati si riferiscono comunque alla situazione pre Covid Nell’area euro la percentuale si è ridotta dello 0,8 per cento (dal 21,6 al 20,8). Per il 2021, secondo quanto prevede il bilancio preventivo dell’Inps, è prevista una spesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel 2019 isono diminuiti di una quota poco inferiore al 2 per cento. Il numero effettivo è oltre undi persone: se coloro che si trovano in situazione di disagio nel 2018 erano 16 milioni e 441mila un anno dopo sono diventati 15 milioni e 388mila (nel 2016 erano oltre 18 milioni). A certificarlo è l’. Va segnalato che il 2019 è l’anno dell’introduzione deldiche quindi, dalle prime erogazioni di aprile di quell’anno, ha avuto un ruolo nella riduzione dell’area di povertà e di esclusione. Isi riferiscono comunque alla situazione pre Covid Nell’area euro la percentuale si è ridotta dello 0,8 per cento (dal 21,6 al 20,8). Per il 2021, secondo quanto prevede il bilancio preventivo dell’Inps, è prevista una spesa ...

Noovyis : (Un milione di poveri in meno nell’anno in cui è stato introdotto il reddito di cittadinanza: i dati di Eurostat su… - mipiace17 : Cioè chi guadagna 1 milione paga 150.000, chi guadagna 100.000 paga 15.000 ma ti sembra che abbiano pagato le stess… - wateronline_ : Il business della #cittadinanza crea disuguaglianze fra ricchi e poveri. #malta #riciclaggio #politica #economia - PromotedJanguss : @sole24ore Fra un po’ noi italiani ci mangeremo anche i piatti, altro che spreco di cibo... 5milioni di poveri, mez… - GBonannodiL : RT @GPRomaMalta: Covid, Save The Children: entro l’anno un milione di bambini poveri in più in Italia -