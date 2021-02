Ultime Notizie Roma del 06-02-2021 ore 19:10 (Di sabato 6 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno quando essi formerà un nuovo governo noi ci saremo sempre con lealtà sono le parole del capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi dopo l’incontro con Mario Draghi che ha chiuso il primo giro di consultazioni del premier incaricato Cri mi ha detto che serve una maggioranza politica solida che può sostenere un governo solido che parta da quanto già conseguito dalla maggioranza precedente prima di lui il leader della Lega Matteo Salvini è indicato che l’idea dell’ Italia di draghi per diversi aspetti di coincide con quella del suo partito sottolineando che sarà lui a decidere se il governo tecnico o politico e noi non poniamo condizioni nessun persone conclude il segretario del Carroccio nessuno è il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 febbraio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno quando essi formerà un nuovo governo noi ci saremo sempre con lealtà sono le parole del capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi dopo l’incontro con Mario Draghi che ha chiuso il primo giro di consultazioni del premier incaricato Cri mi ha detto che serve una maggioranza politica solida che può sostenere un governo solido che parta da quanto già conseguito dalla maggioranza precedente prima di lui il leader della Lega Matteo Salvini è indicato che l’idea dell’ Italia di draghi per diversi aspetti di coincide con quella del suo partito sottolineando che sarà lui a decidere se il governo tecnico o politico e noi non poniamo condizioni nessun persone conclude il segretario del Carroccio nessuno è il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ...

fanpage : Alessandro Di Battista ribadisce il suo NO a Mario Draghi. - fanpage : Beppe Grillo dice NO a Mario #Draghi - fanpage : 'Il lockdown più efficace sarebbe quello duro, lungo ed impietoso' - SPQR76070136 : RT @fanpage: Alessandro Di Battista ribadisce il suo NO a Mario Draghi. - corgiallorosso : LIVE Juventus-Roma 1-0 (13' Ronaldo) – 62' – Dentro Diawara, Perez e Dzeko per Villar, Mayoral e Cristante -