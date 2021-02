Sassuolo, De Zerbi: «Dà fastidio perdere così» (Di sabato 6 febbraio 2021) Roberto De Zerbi ha parlato al termine di Sassuolo-Spezia Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro lo Spezia. PRESTAZIONE – «Dà fastidio perdere una partita così, abbiamo preso dei gol evitabili. Le occasioni le abbiamo sbagliate per colpa nostra, in due o 3 situazioni si poteva servire il compagno libero e non l’abbiamo fatto. Dobbiamo accettare le sconfitte e ripartire, è un periodo un po’ così. Nell’area avversaria è questione di decisioni da prender velocemente e non vedo egoismi particolari». CRITICHE – «Se avessimo segnato di più nessuno avrebbe avuto da ridire ma prendiamoci le critiche e ci facciamo un esame di coscienza qualora mancassimo in qualcosa. Il problema è che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Roberto Deha parlato al termine di-Spezia Roberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro lo Spezia. PRESTAZIONE – «Dàuna partita, abbiamo preso dei gol evitabili. Le occasioni le abbiamo sbagliate per colpa nostra, in due o 3 situazioni si poteva servire il compagno libero e non l’abbiamo fatto. Dobbiamo accettare le sconfitte e ripartire, è un periodo un po’. Nell’area avversaria è questione di decisioni da prender velocemente e non vedo egoismi particolari». CRITICHE – «Se avessimo segnato di più nessuno avrebbe avuto da ridire ma prendiamoci le critiche e ci facciamo un esame di coscienza qualora mancassimo in qualcosa. Il problema è che ...

