Salvini: "Non poniamo condizioni né veti" (Di sabato 6 febbraio 2021) “E’ stata una mezz’ora di confronto interessante e stimolante sui temi e sull’idea di Italia che per diversi aspetti coincide. Noi non abbiamo posto condizioni, nè veti su persone, né su idee o movimenti”, ha esordito il segretario leghista Matteo Salvini, al termine delle consultazioni con Mario Draghi. “Il bene del paese deve superare interesse personale e partitico”, ha aggiunto Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) “E’ stata una mezz’ora di confronto interessante e stimolante sui temi e sull’idea di Italia che per diversi aspetti coincide. Noi non abbiamo posto, nèsu persone, né su idee o movimenti”, ha esordito il segretario leghista Matteo, al termine delle consultazioni con Mario Draghi. “Il bene del paese deve superare interesse personale e partitico”, ha aggiunto

stanzaselvaggia : Gallera ha appena detto a Tele Lombardia che non era stanco ma l’ha mandato via Salvini, che la frase sui medici da… - LegaSalvini : SONDAGGIO. SE NON DRAGHI, CHI? IL NOME PIÙ IN AUGE È QUELLO DI MATTEO SALVINI - pfmajorino : L'idea che la soluzione per il futuro dell'Italia sia un governone ammucchiata senza un discrimine chiaro, su alcun… - Mafara72 : RT @la_kuzzo: Meravigliosa arrampicata sugli specchi di Salvini per dimostrare che la Lega non è anti-europeista. Cosa non si fa per entrar… - helis94 : RT @marcodifonzo: +++ Salvini: non possiamo dire oggi Sì o No a Draghi, siamo all'inizio di un percorso, ci rivedremo la prossima settimana… -