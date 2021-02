Roma | giocattoli con sorpresa stupefacente | 21 mila dosi di hashish

(Di sabato 6 febbraio 2021) Sorprese stupefacenti, quelle contenute neitrovati nella stanza di un ragazzo nel quartiere Giardinetti a. I Baschi Verdi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dinella mattinata di ieri hanno concluso un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona est di. Era diverso tempo che i militari – in occasione dell’assiduo controllo del territorio effettuato soprattutto nelle zone più colpite dal fenomeno del traffico di droga – raccoglievano segnalazioni di un’intensa attività di vendita dinella zona di Giardinetti. Droga occultata in ogni angolo della camera Gli approfondimenti investigativi che ne erano scaturiti permettevano ai militari di individuare la base operativa dell’illecita attività. Entrati nell’appartamento ...

