Previsioni meteo 7-8 febbraio 2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Previsioni meteo: Domenica un deciso fronte atlantico giungerà sulla Regione e sarà accompagnato da sostenute correnti miti ed umide meridionali. In seguito si formerà una depressione.Domenica 07 febbraio: Piogge in genere moderate sulla costa, da abbondanti ad intense sulla pianura, da intense a molto intense sulla fascia pedemontana e montana, specie sulle Prealpi. Possibili temporali. Nevicate consistenti oltre i 1800 m circa; quota neve in calo nel corso del pomeriggio fino a 1200-1400 m circa. Sulla costa soffierà Scirocco da sostenuto a forte con possibili mareggiate tra Lignano e Grado. Vento sostenuto da sud anche in quota. Verso sera attenuazione delle precipitazioni, vento in rotazione da sud-ovest.Lunedì 08 febbraio: Precipitazioni moderate, localmente abbondanti, ma saranno possibili anche temporali.

