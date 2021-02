Pandev | “Abbiamo dimostrato il nostro valore | abbiamo vinto meritatamente”

(Di sabato 6 febbraio 2021) L’ex attaccante del Napoli Goran, autore della doppietta che ha portato alla vittoria il Genoa ha parlato ai microfoni di Dazn. Grande esultanza “Siamo contenti,fatto una grande partita econtro una grande squadra. Sono tre punti molto importanti, non siamo ancora salvi e stiamo facendo un grande lavoro e ci impegniamo:il”. I 21 passaggi sul 2-0? “L’importante è vincere, Miha Zajc mi ha fatto un grande assist. Ballardini ci ha dato consapevolezza e tranquillità, stiamo lavorando duro perché una squadra che deve salvarsi deve fare così. Poi quando arrivano i risultati siamo anche più ...

«Siamo contenti, abbiamo fatto una grande gara battendo una grande squadra e prendendoci tre punti importanti». Goran Pandev si prende Genoa-Napoli, la sua partita dopo essere ...