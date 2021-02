Morte Roberta Siragusa, un'amica della 17enne: 'Aveva paura di Pietro' (Di sabato 6 febbraio 2021) A 'Quarto Grado' parla un'amica di Roberta Siragusa , la 17enne uccisa a Caccamo (Palermo). Secondo la Procura, a ucciderla sarebbe stato il fidanzato 19enne, Pietro Morreale che non ha mai confessato,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 febbraio 2021) A 'Quarto Grado' parla un'di, lauccisa a Caccamo (Palermo). Secondo la Procura, a ucciderla sarebbe stato il fidanzato 19enne,Morreale che non ha mai confessato,...

infoitinterno : Roberta Siragusa è stata bruciata viva: il dettaglio della lingua da fuori conferma la morte per asfissia - KatyaBarone : Roberta Peppino Di Capri spero che la terra dove tu stia vivendo adesso è allegra - infoitinterno : Nel giorno dell’ultimo saluto a Roberta, spunta la pista della morte per asfissia - tiroda_3 : Morte Roberta Siragusa, il fidanzato tenta di darsi fuoco in carcere - bizcommunityit : Morte Roberta Siragusa, il fidanzato tenta di darsi fuoco in carcere | A Caccamo (Palermo) i funerali della giovane -