Mihajlovic: «Orsolini out per scelta tecnica, è un modo per tenere tutti sotto pressione»

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Parma. "Sono abituato a pensare una partita alla volta, ci aspettano due gare alla nostra portata nelle quali dobbiamo scende in campo con lo stesso atteggiamento delle scorse gare con Juve e Milan. Vogliamo migliorare e non possiamo accontentarci di fare la prestazione, servono i risultati. Domani a Parma cercheremo di fare la nostra partita mettendo in campo la nostra solita mentalità. Come ho già detto, dobbiamo fare più attenzione ai dettagli e minimizzare gli errori. Sono fiducioso". "Siamo a +7 dal Parma e + 5 dal terzultimo posto. Non siamo preoccupati, abbiamo vissuto periodi peggiori quindi bisogna guardare positivamente alle prossime sfide. Con le prestazioni messe in campo abbiamo raccolto meno di quello che avremmo meritato perciò dobbiamo credere nel ...

