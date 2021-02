Meloni sui social: noi siamo la destra autonoma e libera, non ci sottovalutate (video) (Di sabato 6 febbraio 2021) Con un video sui social Giorgia Meloni rivendica la sua scelta di stare all’opposizione nel momento in cui tutte le forze politiche dicono sì a Mario Draghi. Il video riprende la parte finale di un intervento nel quale la leader di FdI si riallaccia idealmente all’eredità politica del Msi, citando la fiamma che compare ancora oggi nel simbolo del partito. “Non ci sottovalutate” “Noi quella fiamma non l’avremmo potuta togliere perché mi piace immaginarci come quella bella frase di Tolstoj che dice ‘come una fiaccola ne accende un’altra e si trovano accese mille fiaccole così un cuore ne accende un altro e si trovano accesi milioni di cuori’ “. Meloni sottolinea ancora che FdI è pronta a giocare la sua partita, con cuore, volontà, idee e passione. “Voglio dire a tutti: non ci ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 febbraio 2021) Con unsuiGiorgiarivendica la sua scelta di stare all’opposizione nel momento in cui tutte le forze politiche dicono sì a Mario Draghi. Ilriprende la parte finale di un intervento nel quale la leader di FdI si riallaccia idealmente all’eredità politica del Msi, citando la fiamma che compare ancora oggi nel simbolo del partito. “Non ci” “Noi quella fiamma non l’avremmo potuta togliere perché mi piace immaginarci come quella bella frase di Tolstoj che dice ‘come una fiaccola ne accende un’altra e si trovano accese mille fiaccole così un cuore ne accende un altro e si trovano accesi milioni di cuori’ “.sottolinea ancora che FdI è pronta a giocare la sua partita, con cuore, volontà, idee e passione. “Voglio dire a tutti: non ci ...

