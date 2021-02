Mario Segni a TPI | “Draghi la scelta migliore Governo Pd-M5S un dramma Renzi stratega senza visione”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Giulio Gambino intervista, storico parlamentare della Democrazia Cristiana e padre della stagione referendaria che negli anni ’90 portò all’adozione della legge elettorale di impronta maggioritaria (il cosiddetto Mattarellum), parla in un’intervista a tutto tondo con il direttore di TPI Giulio Gambino. All’indomani della convocazione dial Colle per la formazione di un nuovocommenta la crisi in cui è piombata l’Italia negli ultimi anni, gli errori commessi dal Pd-M5S e le parole pronunciate da Sergio Mattarella in occasione dei 130 anni dalla nascita del padre, Antonio, Presidente della Repubblica dal 1962 al 1964 che propose l’abolizione del semestre bianco. Per ...

Mario Segni

Va chiarito, però, che la scelta di insignire della cittadinanza onorariaDraghi viene da ... Il Covid ha lasciato e lascerà i suoi. Ma è da uno dei settori più colpiti, il turismo, che si ...Professore,Draghi è il nome giusto per ripartire? È il nome giusto per tre motivi. Il primo ... Richiamando, il Capo dello Stato ha fatto intendere di non volere un secondo mandato. Un ...Dà a tutti del "lei", prende appunti da solo con la sua Bic. Non usa Facebook e WhatsApp. La sua comunicazione saranno i fatti ...Dal V-day al D-day, ossia dal Vaffa a Draghi : oggi per il Movimento Cinque Stelle è una giornata surreale, con Beppe Grillo in persona ...