La Cremonese supera il Pisa 2 - 1 e continua la sua risalita

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese supera

- Pisa 2 - 1 (2 - 1)(4 - 2 - 3 - 1) : Carnesecchi 6,5; Zortea 6, Bianchetti 6, Coccolo 6, Valeri 7; Bartolomei 6 (1' st Gustafson 6), Castagnetti 7; Valzania 6,5, Gaetano 6 (1' ...La Reggina ritrova il successo, che mancava dal 30 dicembre (1 - 0 sulla) e si porta fuori dalla zona play - out. La prima vittoria del 2021 arriva in casa del ...a Pescara la Reggina...1 Il Lecce non vince più. Nell'anticipo della ventunesima giornata di Serie B , i salentini perdono 2-1 al Via del Mare contro l' Ascoli . Per i pugliesi, una sola vittoria nelle ultime sei partite, r ...Non basta la doppietta di Ayé nel primo tempo. Colpaccio del Venezia a Frosinone. Vittorie importanti per Cremonese e Reggina. Spal, solo pari a Cosenza. Ora Monza-Empoli, a seguire Pordenone-Vicenza ...