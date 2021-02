Juventus Roma, Pirlo: “Partita difficile, ora testa all’Inter. Dybala? Ecco come sta” (Di sabato 6 febbraio 2021) Juventus Roma – La Juventus si porta a casa un’altra Partita sofferta. I bianconeri battono la Roma di Fonseca, che schiaccia la Juve per tutto il secondo tempo senza trovare il gol. Cinica la squadra di Pirlo che con 3 tiri in porta trova 2 gol. Dunque Juve che sale al terzo posto in classifica e con la Partita contro il Napoli da recuperare. Adesso testa alla Coppa Italia perchè martedì c’è il ritorno contro l’Inter di Conte. Juventus Roma, le parole di Pirlo Ecco di seguito le parole di Andrea Pirlo nel post Partita di Juve-Roma. Leggi anche: Pagelle Juventus Roma 2-0: Ronaldo sempre decisivo, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 6 febbraio 2021)– Lasi porta a casa un’altrasofferta. I bianconeri battono ladi Fonseca, che schiaccia la Juve per tutto il secondo tempo senza trovare il gol. Cinica la squadra diche con 3 tiri in porta trova 2 gol. Dunque Juve che sale al terzo posto in classifica e con lacontro il Napoli da recuperare. Adessoalla Coppa Italia perchè martedì c’è il ritorno contro l’Inter di Conte., le parole didi seguito le parole di Andreanel postdi Juve-. Leggi anche: Pagelle2-0: Ronaldo sempre decisivo, ...

