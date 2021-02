Jennifer Lawrence rimane ferita sul set di Don’t Look Up (Di sabato 6 febbraio 2021) Piccolo incidente per Jennifer Lawrence sul set di Don’t Look Up, fermate le riprese, che riprenderanno lunedì Mentre era sul set del nuovo film di Netflix, Don’t Look Up, Jennifer Lawrence è stata vittima di un piccolo incidente, che ha causato un temporaneo stop delle riprese. Secondo quanto emerso da indiscrezioni, riportate su diverse testate specializzate, l’attrice di Hunger Games stava girando una scena insieme a Timothée Chalamet, ma qualcosa è andato sorto. A quanto pare, la scena prevedeva una esplosione, ma il vetro che sarebbe dovuto esplodere ha reagito in maniera inaspettata e una scheggia si è staccata, andando a colpire il viso dell’attrice. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Piccolo incidente persul set diUp, fermate le riprese, che riprenderanno lunedì Mentre era sul set del nuovo film di Netflix,Up,è stata vittima di un piccolo incidente, che ha causato un temporaneo stop delle riprese. Secondo quanto emerso da indiscrezioni, riportate su diverse testate specializzate, l’attrice di Hunger Games stava girando una scena insieme a Timothée Chalamet, ma qualcosa è andato sorto. A quanto pare, la scena prevedeva una esplosione, ma il vetro che sarebbe dovuto esplodere ha reagito in maniera inaspettata e una scheggia si è staccata, andando a colpire il viso dell’attrice. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

