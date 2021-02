Inzaghi: “Cagliari ottima squadra. Milinkovic? Top player, abbina qualità a prestanza fisica” (Di sabato 6 febbraio 2021) In vista del match contro il Cagliari, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style per presentare la sfida: “Il Cagliari è in un momento in cui sta facendo pochi punti, ma le prestazioni sono buone. Ha ottime qualità anche sul piano delle individualità e gioca un buon calcio. Avrà qualche defezione: ci aspettiamo un modulo speculare al nostro. Per quello che ha mostrato non merita questa classifica. Per noi questa partita sarà un grande banco di prova per valutare la maturità della squadra: conterà tantissimo l’approccio”. Sull’obbiettivo Europa dei biancocelesti: “A inizio stagione avevamo due obiettivi. Il primo lo abbiamo già centrato con la qualificazione agli ottavi di Champions. L’altro è quello di restare in Europa, chiaramente in quella che conta di più. Abbiamo lasciato diversi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) In vista del match contro il, Simoneè intervenuto ai microfoni di Lazio Style per presentare la sfida: “Ilè in un momento in cui sta facendo pochi punti, ma le prestazioni sono buone. Ha ottimeanche sul piano delle individualità e gioca un buon calcio. Avrà qualche defezione: ci aspettiamo un modulo speculare al nostro. Per quello che ha mostrato non merita questa classifica. Per noi questa partita sarà un grande banco di prova per valutare la maturità della: conterà tantissimo l’approccio”. Sull’obbiettivo Europa dei biancocelesti: “A inizio stagione avevamo due obiettivi. Il primo lo abbiamo già centrato con la qualificazione agli ottavi di Champions. L’altro è quello di restare in Europa, chiaramente in quella che conta di più. Abbiamo lasciato diversi ...

