Grillo chiama Draghi e preme: "Conte deve stare nel nuovo esecutivo" (Di sabato 6 febbraio 2021) Tutti appesi all'ennesimo show di Beppe Grillo, il quale è sceso a Roma tra la solita finta suspance, le frasi dette a mezza bocca e battute che non fanno più ridere nessuno. Cerca di rimettere insieme i pezzi di un M5S in frantumi dopo l'addio di Conte a Palazzo Chigi e l'arrivo di Mario Draghi. Il garante del Movimento (ancora lo chiamano così) ha parlato via telefono con il presidente del Consiglio in pectore e ha chiesto di inserire Giuseppe Conte nella squadra di governo. Il primo punto per Grillo, quindi, è questo. Grillo si è dunque speso per l'ex capo del governo, ma adesso deve convincere i parlamentari dissidenti, visto che sono una cinquantina gli eletti 5 Stelle contrari all'accordo per il nuovo governo. Le maggiori ...

