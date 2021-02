Governo Draghi, Conte: "Ora non importa se io ne farò parte" (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Sarà importante il perimetro della maggioranza, al momento non è importante sapere se io farò parte del Governo". Così il premier uscente Giuseppe Conte, a quanto apprende l'Adnkronos, nel corso del vertice M5S che si è tenuto questa mattina alla Camera, presenti anche Beppe Grillo e Davide Casaleggio. "Guardo sempre al futuro, bisogna pensare al bene dell'Italia, quindi nessun rammarico", afferma poi il premier uscente al termine della mattinata che ha visto il vertice dei big del M5S e le consultazioni dei pentastellati con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. "Cerchiamo e auguriamoci che si creino le condizioni affinché il Paese sia messo in sicurezza al più presto. Sono tante le urgenze del Paese,i sentimenti personali non hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Sarànte il perimetro della maggioranza, al momento non ènte sapere se iodel". Così il premier uscente Giuseppe, a quanto apprende l'Adnkronos, nel corso del vertice M5S che si è tenuto questa mattina alla Camera, presenti anche Beppe Grillo e Davide Casaleggio. "Guardo sempre al futuro, bisogna pensare al bene dell'Italia, quindi nessun rammarico", afferma poi il premier uscente al termine della mattinata che ha visto il vertice dei big del M5S e le consultazioni dei pentastellati con il presidente del Consiglio incaricato Mario. "Cerchiamo e auguriamoci che si creino le condizioni affinché il Paese sia messo in sicurezza al più presto. Sono tante le urgenze del Paese,i sentimenti personali non hanno ...

