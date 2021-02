Elly Schlein: “Governo Draghi con la Lega? Le nostre scelte sono incompatibili” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Draghi è una figura indiscutibilmente di alto profilo, ma prima di giudicare il nuovo Governo bisogna capire quali saranno il programma e la composizione”, così la vicepresidente della Regione Emilia Romanga Elly Schlein in un’intervista rilasciata a Repubblica mentre sono in corso le consultazioni tra l’ex presidente della Bce e i gruppi parlamentari per la formazione del futuro esecutivo. “Non ho mai pensato che destra e sinistra siano categorie superate. E nei prossimi mesi serviranno precise scelte politiche. Le priorità dell’Italia, a partire dal contrasto a disuguaglianze, precarietà e crisi climatica, così come quelle del Recovery Fund, sono incompatibili con le posizioni euroscettiche della Lega”, continua ... Leggi su tpi (Di sabato 6 febbraio 2021) “è una figura indiscutibilmente di alto profilo, ma prima di giudicare il nuovobisogna capire quali saranno il programma e la composizione”, così la vicepresidente della Regione Emilia Romangain un’intervista rilasciata a Repubblica mentrein corso le consultazioni tra l’ex presidente della Bce e i gruppi parlamentari per la formazione del futuro esecutivo. “Non ho mai pensato che destra e sinistra siano categorie superate. E nei prossimi mesi serviranno precisepolitiche. Le priorità dell’Italia, a partire dal contrasto a disuguaglianze, precarietà e crisi climatica, così come quelle del Recovery Fund,con le posizioni euroscettiche della”, continua ...

