E’ ufficiale Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme. Lo hanno annunciato pubblicamente (Di sabato 6 febbraio 2021) Ormai non ci sono più dubbi: Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme! E’ stato proprio l’attore turco ad ufficializzare su Instagram la relazione con la bellissima giornalista e conduttrice sportiva italiana! Il post di Can Ieri, giovedì 4 febbraio, sarà certamente venuto un colpo alle fan di Can Yaman, vedendo il suo ultimo post su Instagram: una foto che ritrae la star di “Daydreamer” in compagnia di Diletta Leotta! Si trovano ad un poligono di tiro: lui occhiali scuri, sguardo da duro e una pistola in pugno; lei raggiante con la testa appoggiata su una spalla dell’attore e una mano nascosta dietro di lui. Evidentemente Can ha appena centrato un bersaglio (e non era il cuore delle sue fan, scioccate!). L’immagine è accompagnata dall’inequivocabile ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 6 febbraio 2021) Ormai non ci sono più dubbi: Can! E’ stato proprio l’attore turco ad ufficializzare su Instagram la relazione con la bellissima giornalista e conduttrice sportiva italiana! Il post di Can Ieri, giovedì 4 febbraio, sarà certamente venuto un colpo alle fan di Can, vedendo il suo ultimo post su Instagram: una foto che ritrae la star di “Daydreamer” in compagnia di! Si trovano ad un poligono di tiro: lui occhiali scuri, sguardo da duro e una pistola in pugno; lei raggiante con la testa appoggiata su una spalla dell’attore e una mano nascosta dietro di lui. Evidentemente Can ha appena centrato un bersaglio (e non era il cuore delle sue fan, scioccate!). L’immagine è accompagnata dall’inequivocabile ...

Corriere : Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto ufficiale sui social - Evabicho : RT @leggoit: Can Yaman e Diletta Leotta 'coppia pericolosa': la prima foto ufficiale su Instagram - Evabicho : RT @tvblogit: Due personaggi televisivi molto amati ?? Diletta Leotta e Can Yaman, prima foto ufficiale insieme (?? Instagram) Vi piace la… - Evabicho : RT @UnioneSarda: #Gossip - #DilettaLeotta e #CanYaman, ora è ufficiale - infoitcultura : Can Yaman e Diletta Leotta escono allo scoperto: la prima foto ufficiale della coppia sul profilo Instagram dell’at… -