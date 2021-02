Dragon Age 4 | Mark Darrah lascia il suo ruolo da executive producer con un ultimo messaggio

(Di sabato 6 febbraio 2021), produttore esecutivo di diversi giochi Bioware e del futuroAge 4, aveva annunciato, lo scorso dicembre, la propria uscita dallo studio dove aveva lavorato fin dagli anni 90. Ieri, 5 febbraio 2021, è stato ufficialmente l'giorno di lavoro pere lo sviluppatore ha deciso di dire addio alla software house e ai suoi fan, con unpubblicato sul proprio canale Twitter: "Oggi è il miogiorno in Bioware. LascioAge in mani fidate. Se non l'avete già fatto, vi invito a seguire Matthew Goldman e Christian Dailey." Leggi altro...

Mark Darrah aveva annunciato tempo fa la sua uscita da Bioware e questo è stato il suo ultimo giorno di lavoro all'interno della compagnia e al progetto Dragon Age 4. Dragon Age 4 e Bioware hanno perso da oggi un importante tassello, ovvero l'executive producer Mark Darrah, ora non più parte dell'azienda.