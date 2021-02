Claudia Gerini: “Le giuro che non lo dico al suo capo”, episodio impensabile di cui è stata protagonista (Di sabato 6 febbraio 2021) Donna straordinaria, bellezza indiscussa, talento eccezionale: “Le giuro che non lo dico al suo capo”, l’episodio impensabile di cui è stata protagonista Claudia Gerini “Le giuro che non lo dico al suo capo”, episodio impensabile di cui è stata protagonista Claudia Gerini (fonte Instagram)Claudia Gerini non è solo un’attrice straordinaria, ma anche una donna eccezionale, dotata di una forza e un’energia vitale che lasciano sempre senza parole. A soli 13 anni vinse il concorso di “Miss Teenager” e si può dire che, da quel momento, la sua carriera non si ... Leggi su altranotizia (Di sabato 6 febbraio 2021) Donna straordinaria, bellezza indiscussa, talento eccezionale: “Leche non loal suo”, l’di cui è“Leche non loal suo”,di cui è(fonte Instagram)non è solo un’attrice straordinaria, ma anche una donna eccezionale, dotata di una forza e un’energia vitale che lasciano sempre senza parole. A soli 13 anni vinse il concorso di “Miss Teenager” e si può dire che, da quel momento, la sua carriera non si ...

MusicTvOfficial : Si conclude l’appuntamento con #AffariTuoi (Viva gli Sposi!), il varietà condotto da Carlo Conti in onda sabato 6 f… - Brutten01 : Io che penso al film con Claudia Gerini - tempoweb : Claudia Gerini come Jane Birkin, così gioca davanti all'obiettivo... VIDEO #5febbraio - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Per l’ultimo appuntamento di #AffariTuoi domani sera ospiti: Pamela Camassa, Claudia Gerini, Marisa Laurito, Maurizio Ca… - IlContiAndrea : Per l’ultimo appuntamento di #AffariTuoi domani sera ospiti: Pamela Camassa, Claudia Gerini, Marisa Laurito, Mauriz… -