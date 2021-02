Cade sulle scale del sottopasso ferroviario, muore 51enne (Di domenica 7 febbraio 2021) Tragedia nella serata di ieri, venerdì 6 febbraio, presso la stazione ferroviaria di Tombolo, nel padovano. Il corpo senza vita di un 52enne di origini romene, Adrian Danci, residente a Castelfranco ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 7 febbraio 2021) Tragedia nella serata di ieri, venerdì 6 febbraio, presso la stazione ferroviaria di Tombolo, nel padovano. Il corpo senza vita di un 52enne di origini romene, Adrian Danci, residente a Castelfranco ...

Il corpo senza vita di un 52enne di origini romene, Adrian Danci, residente a Castelfranco Veneto, è stato trovato sulle scale del sottopasso. Dai primi accertamenti della polizia ferroviaria di ...

L'analisi. Quando la fragilità divenne una virtù economica e civile

... per i valori della campagna, per l'ordine sociale basato sulle virtù cavalleresche. Firenze era ... Con lui cade l'idea classica che risaliva almeno ad Aristotele ed era centrale ancora in Dante: la ...

Genoa - Napoli è il match che chiude questa giornata di Serie A. I partenopei provano a fare sin da subito la partita, ma è il grifone a colpire alla prima ...

Arsenal ko, Arteta appeso a un filo. Bundesliga: al Dortmund non basta Moukoku. Varane salva Zidane

In attesa del big match di domani tra Liverpool e Manchester City, la Premier League questo pomeriggio regala l'ennesimo risultato amaro per l'Arsenal. La squadra di Arteta perde 1-0 ...

