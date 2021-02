Barcellona | Koeman | «Messi è contento Ma deve decidere»

Pall_Gonfiato : Barcellona, Koeman si sfoga: 'Tutte queste partite uccidono i calciatori' - sportli26181512 : Barcellona, Koeman: 'Solo Messi può decidere il suo futuro, adesso è contento': Intervenuto in conferenza stampa pe… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'Mi piacerebbe che Messi restasse ma solo lui può decidere il suo futuro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'Mi piacerebbe che Messi restasse ma solo lui può decidere il suo futuro' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'Mi piacerebbe che Messi restasse ma solo lui può decidere il suo futuro' -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Koeman

Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che domani vedrà ilaffrontare il Betis, l'allenatore dei Blaugrana,, ha parlato del futuro di Leo Messi: 'Solo lui può decidere il suo futuro. A me piacerebbe se restasse qui per tanti altri anni e ...Commenta per primo Ronald, allenatore del, parla del futuro di Messi in conferenza stampa: 'Solo Leo può decidere il suo futuro. A me ovviamente piacerebbe se restasse qui per tanti altri anni e fosse ...Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato del futuro di Leo Messi, il cui contratto scadrà al termine della stagione: le sue dichiarazioni ...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che domani vedrà il Barcellona affrontare il Betis, l’allenatore dei Blaugrana, Koeman, ha parlato del futuro di Leo Messi: ...