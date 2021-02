Una speranza per il piccolo Luca | un farmaco impossibile in Italia

Leggi su dire

(Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – “Un appello alle Istituzioni, all’Aifa, perché bambini come mio figlio Luca possano avere una speranza anche qui in Italia. Perché si possa procedere come in altri Paesi Europei”. A lanciare questo accorato invito, intervistata dalla Dire, è Melissa, una mamma di Milazzo che vive tutti i giorni attaccata al letto di suo figlio Luca di 5 anni, che non può alzarsi, né nutrirsi spontaneamente, ha grandi problemi di deglutizione e va continuamente aspirato. Accanto a lei in una staffetta continua che non s’interrompe da anni, né di notte né di giorno, c’è Giuseppe, il papà che è stato costretto a lasciare il lavoro per seguire il piccolo e dare il cambio a sua moglie. “Luca ha l’atrofia muscolare spinale di tipo 1, la SMA 1– spiega Giuseppe alla Dire- ed è in cura al Gaslini di Genova con il farmaco ‘spinraza’, che assume ogni quattro mesi per sopravvivere. È uscito nel 2016 e da allora la malattia di mio figlio si è bloccata”. Ma oggi, come dicono Melissa e Giuseppe che hanno lanciato un crowfunding per il figlio, c’è una speranza che si chiama ‘zolgensma’, approvato da Fda nel 2019. “La Commissione Europea- spiega Giuseppe- ha dato l’ok agli Stati membri per somministrare questo farmaco, che è una terapia genica, per i bambini fino a 21 kg. Si può fare in Germania, in Francia, in Portogallo, in Belgio, ma in Italia no. L’Aifa ha stabilito che si può somministrare entro i 6 mesi del bambino/a e non si può acquistare né somministrare. Luca pesa 18 kg, non posso perdonarmi di non dare questa chance a mio figlio. Anche domani porterei il bambino in Germania, ma il solo farmaco, della Novartis, che è uscito 6 mesi fa, costa circa 2 milioni di dollari“.