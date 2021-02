Travaglia-Monteiro in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Melbourne 1 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Stefano Travaglia affronta Thiago Monteiro nella semifinale del Great Ocean Road Open 2021, torneo in corso di svolgimento a Melbourne. L’ascolano non smette più di stupire e raggiunge il penultimo atto del torneo che anticipa gli Australian Open. Una rimonta da sogno quella messa a segno contro Hurkacz: adesso c’è l’ostacolo brasiliano, tutt’altro che infattibile sulla carta. La contesa andrà in scena sabato 6 febbraio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva verrà offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con Eurosport Player a fungere da supporto streaming. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Stefanoaffronta Thiagonelladel Great Ocean Road Open, torneo in corso di svolgimento a. L’ascolano non smette più di stupire e raggiunge il penultimo atto del torneo che anticipa gli Australian Open. Una rimonta da sogno quella messa a segno contro Hurkacz: adesso c’è l’ostacolo brasiliano, tutt’altro che infattibile sulla carta. La contesa andrà in scena sabato 6 febbraio, conancora da definire. Latelevisiva verrà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con Eurosport Player a fungere da supporto. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori. SportFace.

