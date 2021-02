Traffico Roma del 05-02-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisiancora sostenuto su tutte le principali vie consolari in direzione del centro città sulla percorso Urbano dellaL’Aquila incolonnamenti da Viale Togliatti al bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code fino alla Tiburtina e poi dalla Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione opposta verso San Giovanni incolonnamenti da via Prenestina a viale Castrense sul raccordo in carreggiata internarallentato dallania alla Ardeatina in carreggiata esterna code a tratti dallaFiumicino alla via del mare dalla Cristina al bivio per la A24 code per lavori sul viadotto della Magliana da via della Magliana a via del Cappellaccio verso l’Eur analoga ...