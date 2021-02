Traffico Roma del 05-02-2021 ore 08:30 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Traffico sostenuto su tutte le principali vie consolari in direzione del centro città sulla percorso della Roma L’Aquila incolonnamenti da Viale Togliatti al bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code dalla Nomentana a via dei Campi Sportivi mentre in direzione opposta verso San Giovanni abbia incolonnamenti dalla Prenestina viale Castrense sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti e code dalla diramazione di Roma Sud Ardeatina in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino la via del mare e la Prenestina al bivio per la 24 code per lavori sul viadotto della Magliana da vedere a Magliana a via del Cappellaccio verso l’Eur a Centocelle rallentamenti per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisisostenuto su tutte le principali vie consolari in direzione del centro città sulla percorso dellaL’Aquila incolonnamenti da Viale Togliatti al bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code dalla Nomentana a via dei Campi Sportivi mentre in direzione opposta verso San Giovanni abbia incolonnamenti dalla Prenestina viale Castrense sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti e code dalla diramazione diSud Ardeatina in carreggiata esterna code a tratti dallaFiumicino la via del mare e la Prenestina al bivio per la 24 code per lavori sul viadotto della Magliana da vedere a Magliana a via del Cappellaccio verso l’Eur a Centocelle rallentamenti per ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 02 - 2021 ore 08:15

... UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI TRAFFICO CHE SI VA ...DELLA CAPITALE QUESTA VOLTA TRA CASTEL GIUBILEO E VIA DEI DUE PONTI SI STA IN CODA ANCHE SULLA ROMA ...

Traffico Roma del 05 - 02 - 2021 ore 08:00

...buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi traffico segnalato in aumento su tutte le principali arterie stradali in direzione del centro città traffico diramazione di Roma ...

Traffico Roma del 05-02-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Si finge giardiniere per spacciare droga a Pomezia: 30enne pedinato e arrestato

Si sarebbe finto giardiniere per spacciare droga a Pomezia. Un trentenne, su cui ha aperto un fascicolo la Procura della Repubblica di Velletri, è stato arrestato con l’accusa di detenzione e traffico ...

Aeroporti Fiumicino e Ciampino, in 40 mila da precari a «fantasmi» per il Covid

I più fortunati lavorano cinque giorni al mese. Poi ci sono gli invisibili, stagionali anche da dieci anni: «Spesso l’Inps non ti riconosce come stagionale. Ho due bambini e la cassa integrazione sta ...

