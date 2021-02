Shelter 3 si mostra in un primo trailer gameplay dedicato ai cuccioli di elefante

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Lo studio di sviluppo Might and Delight ha condiviso undi gioco3, l'ultimo capitolo della serie incentrato sulla natura open world, che questa volta vede i giocatori nei panni di una madreche deve proteggere il suo cucciolo e non solo. Nonostante il cambiamento nell'animale (in2 ad esempio dovevamo seguire le avventure di una lince e i suoi),3 offre una struttura simile ai suoi predecessori, mescolando esplorazione open-world e sopravvivenza. Qui, però, il viaggio conduce il vostro branco attraverso la savana, alla ricerca di nuovi pascoli evitando pericoli naturali, tra cui coccodrilli e tigri. "Aiuta la matriarca scegliendo il percorso migliore per mantenere la tua mandria ben ...

