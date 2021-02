Selvaggia Lucarelli, durissima contro Maria De Filippi “Si è comportata in modo gravissimo …” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli è una giornalista seguitissima dalla penna pungente e puntuale che, difficilmente sbaglia un colpo. Nonostante riceva spesso minacce non si ferma e quando ha da attaccare qualcuno, chiunque esso sia lo fa e non si interessa delle reazioni, più o meno forti, che può scatenare. Questa volta ad essere attaccata dalla penna di Selvaggia Lucarelli è stata Maria De Filippi con il suo programma “Uomini e donne”. Selvaggia Lucarelli attacca duramente Maria De Filippi e le dice “Tu come Ponzio Pilato” Selvaggia Lucarelli sui social ha scritto un lungo post dopo una puntata di “Uomini e donne” durante la quale, oggetto della trasmissione, sono stati dei veri o ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 5 febbraio 2021)è una giornalista seguitissima dalla penna pungente e puntuale che, difficilmente sbaglia un colpo. Nonostante riceva spesso minacce non si ferma e quando ha da attaccare qualcuno, chiunque esso sia lo fa e non si interessa delle reazioni, più o meno forti, che può scatenare. Questa volta ad essere attaccata dalla penna diè stataDecon il suo programma “Uomini e donne”.attacca duramenteDee le dice “Tu come Ponzio Pilato”sui social ha scritto un lungo post dopo una puntata di “Uomini e donne” durante la quale, oggetto della trasmissione, sono stati dei veri o ...

