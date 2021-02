Selvaggia Lucarelli contro Uomini e donne: “Maria De Filippi come Ponzio Pilato” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli affonda Maria De Filippi e Uomini e donne e lo fa con un post molto duro pubblicato sui social. Nel dettaglio la blogger contesta la questione Giancarlo Cellucci e i presunti video spinti che lui ha segnalato di recente sulla sua conoscente Aurora Tropea e nello studio del programma. L’occasione della critica social, quindi, è per il polverone che il cavaliere ha sollevato in una puntata del Trono over, lasciando intendere che lui avesse dei filmini a testimonianza che lui e Aurora avessero avuto dei rapporti intimi in segreto, nonostante non vi fosse un’esclusiva tra loro, e accusando, così, la dama di infedeltà verso il programma. E l’affondo social della Lucarelli è piccatissimo. La blogger giudica la scena come diseducativa, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 febbraio 2021)affondaDee lo fa con un post molto duro pubblicato sui social. Nel dettaglio la blogger contesta la questione Giancarlo Cellucci e i presunti video spinti che lui ha segnalato di recente sulla sua conoscente Aurora Tropea e nello studio del programma. L’occasione della critica social, quindi, è per il polverone che il cavaliere ha sollevato in una puntata del Trono over, lasciando intendere che lui avesse dei filmini a testimonianza che lui e Aurora avessero avuto dei rapporti intimi in segreto, nonostante non vi fosse un’esclusiva tra loro, e accusando, così, la dama di infedeltà verso il programma. E l’affondo social dellaè piccatissimo. La blogger giudica la scenadiseducativa, ...

