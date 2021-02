Nardella | ' Stanco di aspettare | il Franchi lo faccio io' E Commisso ' inaugura' i lavori del Viola Park

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Uno si è stancato di attendere. L'altro pure e per riempire l'attesa pianta il primo albero del. Uno è Diego, sindaco di Firenze, che intende imboccare la strada del nuovo stadio ...

Uno si è stancato di attendere. L'altro pure e per riempire l'attesa pianta il primo albero del Viola Park. Uno è Diego, sindaco di Firenze, che intende imboccare la strada del nuovo stadio pur senza l'appoggio dell'altro che è Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, oggi protagonista con il simbolico ..."Sonodi aspettare. Aspetto da molti anni, a questo punto lo stadio lo faccio io, sistemo il ... Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario, parlando della questione stadio. "Se la ...FIRENZE - "Sono stanco di aspettare. Aspetto da molti anni, a questo punto lo stadio lo faccio io, sistemo il Franchi trasformandolo in uno degli stadi più belli del mondo. Poi la proprietà della Fior ...Dichiarazioni importanti da parte del Sindaco di Firenze, che tira dritto per la sua strada: ristrutturare il Franchi e renderlo un piccolo gioiello ...