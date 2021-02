“Morta dopo un volo di 70 metri”. Un incidente spaventoso, il corpo di Silvia in fondo al burrone (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tragedia devastante che ha mietuto una giovane vittima. Si tratta di Silvia Prosia, la donna, che avrebbe compiuto 50 anni a maggio, è precipitata nel vuoto per oltre 70 metri. Silvia, di professione insegnante, si trovava a bordo della sua vettura al momento del terribile schianto al suolo. Stando a quanto ricostruito, l’auto sarebbe uscita fuori strada per poi precipitare con violenza nel burrone. Una comunità sotto choc che in queste ore si è stretta attorno ai familiari. Il sindaco di Celano, Settimio Santilli, ha lasciato sulla bacheca Facebook un ricordo: “Silvia purtroppo non c’è più. Persona di una educazione, bellezza, rispetto e bontà uniche. Una tristezza ed angoscia infinita. Una tragedia che lascia senza parole. Riposa in pace angelo. Le più sentite condoglianze alla famiglia”. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tragedia devastante che ha mietuto una giovane vittima. Si tratta diProsia, la donna, che avrebbe compiuto 50 anni a maggio, è precipitata nel vuoto per oltre 70, di professione insegnante, si trovava a bordo della sua vettura al momento del terribile schianto al suolo. Stando a quanto ricostruito, l’auto sarebbe uscita fuori strada per poi precipitare con violenza nel. Una comunità sotto choc che in queste ore si è stretta attorno ai familiari. Il sindaco di Celano, Settimio Santilli, ha lasciato sulla bacheca Facebook un ricordo: “purtroppo non c’è più. Persona di una educazione, bellezza, rispetto e bontà uniche. Una tristezza ed angoscia infinita. Una tragedia che lascia senza parole. Riposa in pace angelo. Le più sentite condoglianze alla famiglia”. (Continua ...

