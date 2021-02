Monir fa i complimenti allo Chef stellato Terry Giacomello, ma non gli viene bene… (Di venerdì 5 febbraio 2021) Monir è uno dei personaggi più simpatici di questa edizione di MasterChef Italia: di origini marocchine ma residente a Bevagna (Perugia), nella sua vita ha girato il mondo ma questo non gli ha fatto perdere la sua cadenza che risulta involontariamente comica, unita alla sua irresistibile parlantina. Più volte Giorgio Locatelli gli ha chiesto di “parlare meno”, ma il consiglio si è sempre perso nel vuoto. E anche ieri sera, al cospetto di Terry Giacomello, Chef da una stella Michelin con il suo ristorante Inkiostro, presentandogli il suo piatto “Taste Without Waste” gli ha fatto i complimenti per l’approccio anti-spreco nel suo lavoro. Ma non gli è venuta così bene. Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021)è uno dei personaggi più simpatici di questa edizione di MasterItalia: di origini marocchine ma residente a Bevagna (Perugia), nella sua vita ha girato il mondo ma questo non gli ha fatto perdere la sua cadenza che risulta involontariamente comica, unita alla sua irresistibile parlantina. Più volte Giorgio Locatelli gli ha chiesto di “parlare meno”, ma il consiglio si è sempre perso nel vuoto. E anche ieri sera, al cospetto dida una stella Michelin con il suo ristorante Inkiostro, presentandogli il suo piatto “Taste Without Waste” gli ha fatto iper l’approccio anti-spreco nel suo lavoro. Ma non gli è venuta così bene. Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand L'articolo ...

