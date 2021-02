L’ottimo lavoro di fact-checking di Piazzapulita sul dottore Mariano Amici (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nell’ultima settimana si è parlato spesso del dottor Mariano Amici, salito agli ‘onori’ della cronaca giornalistica per aver effettuato i tamponi antigenici (quelli rapidi) sui kiwi per dimostrare la loro inaffidabilità. Quando quel video divenne virale, anche noi di Giornalettismo sottolineammo come quella sperimentazione fosse priva di senso: il test nasce per essere effettuato sull’uomo e non sui vegetali. Insomma, la tesi alla base del principio sostenuto dall’esperto in patologie dell’apparato digerente (nessuna esperienza in virologia e immunologia, questo dice il suo curriculum) era del tutto fuorviante. Poi un paio di ospitate televisive hanno riportato in auge il suo nome. La prima comparsata sul piccolo schermo risale a giovedì scorso (28 gennaio 2021) proprio a Piazzapulita. Poi il bis domenica 31 gennaio a Non è L’Arena. E ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nell’ultima settimana si è parlato spesso del dottor, salito agli ‘onori’ della cronaca giornalistica per aver effettuato i tamponi antigenici (quelli rapidi) sui kiwi per dimostrare la loro inaffidabilità. Quando quel video divenne virale, anche noi di Giornalettismo sottolineammo come quella sperimentazione fosse priva di senso: il test nasce per essere effettuato sull’uomo e non sui vegetali. Insomma, la tesi alla base del principio sostenuto dall’esperto in patologie dell’apparato digerente (nessuna esperienza in virologia e immunologia, questo dice il suo curriculum) era del tutto fuorviante. Poi un paio di ospitate televisive hanno riportato in auge il suo nome. La prima comparsata sul piccolo schermo risale a giovedì scorso (28 gennaio 2021) proprio a. Poi il bis domenica 31 gennaio a Non è L’Arena. E ...

