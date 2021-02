Lorito | “Al BioInItaly idee su temi centrali per la Next Generation Eu”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) NAPOLI – “È importante e interessante anche per chi fa formazione, come nel caso della Federico II, vedere dei ragazzi formatisi nei nostri contesti che si sono perfezionati, hanno incrementato la loro formazione anche professionale per arrivare al punto di provare a diventare imprenditori. Sul piano universitario dà contezza di quello che i nostri giovani riescono a fare quando sono ben formati e hanno non solo conoscenza ma anche competenze“. A spiegarlo all’agenzia Dire è stato il rettore dell’università di Napoli Federico II Matteo Lorito intervenuto al BioInItaly National Roadshow, evento dedicato a ricercatori, imprese ed aspiranti imprenditori che oggi ha fatto tappa al Ceinge di Napoli dove sono state presentate 19 nuove idee imprenditoriali da parte di altrettante startup.Pandhora, Service Biotech e LINC01087 sono state le vincitrici dell’appuntamento, realizzato da Assobiotec in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center e dal Cluster Spring, che da 13 anni permette alle imprese innovative biotecnologiche e ai progetti di impresa di incontrare investitori provenienti da tutto il mondo.

