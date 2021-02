LIVE Sinner-Kecmanovic, ATP Melbourne I in DIRETTA: quarti di finale in tempo reale (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – La presentazione del confronto Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner ed il serbo Miomir Kecmanovic, valido per i quarti di finale del torneo ATP Melbourne 1 2021. Sul Court 10 l’azzurro vuole provare a centrare un posto tra i migliori quattro della manifestazione (è numero 4 del tabellone). Nella notte italiana si sono già disputati gli ottavi di finale del torneo: due set sono bastati a Jannik Sinner per avere la meglio sullo sloveno Aljaz Bedene, mentre ne sono serviti tre al serbo Miomir Kecmanovic per avere ragione di Salvatore Caruso. OA Sport vi offre la ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione del confronto Buonasera e bentrovati allatestuale del match tra l’azzurro Janniked il serbo Miomir, valido per ididel torneo ATP1 2021. Sul Court 10 l’azzurro vuole provare a centrare un posto tra i migliori quattro della manifestazione (è numero 4 del tabellone). Nella notte italiana si sono già disputati gli ottavi didel torneo: due set sono bastati a Jannikper avere la meglio sullo sloveno Aljaz Bedene, mentre ne sono serviti tre al serbo Miomirper avere ragione di Salvatore Caruso. OA Sport vi offre la ...

infoitsport : LIVE Sinner-Bedene 7-6 6-2, ATP Melbourne I in DIRETTA: l'azzurro domina lo sloveno e sfata il tabù! Possibile derb… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bedene 5-4 ATP Melbourne I in DIRETTA: l’azzurro conduce il set - #Sinner-Bedene #Melbourne #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Sinner-Bedene 7-6 0-1 ATP Melbourne I in DIRETTA: l’azzurro si assicura il primo set al tie-break! - #Sinner-… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bedene 7-6 3-2 ATP Melbourne I in DIRETTA: l’azzurro ottiene il break in avvio - #Sinner-Bedene… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bedene 7-6 5-2 ATP Melbourne I in DIRETTA: l’azzurro ottiene il secondo break e serve per il match! -… -