LIVE Sinner-Kecmanovic 7-6 2-3, ATP Melbourne I in DIRETTA: il serbo recupera il break di svantaggio (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio e dritto per Sinner. 30-40 Palla break per Kecmanovic. 30-30 Altro ottimo dritto dell’azzurro. 15-15 Dritto vincente di Sinner. 2-3 Kecmanovic conquista il game e comanda nel secondo set. 40-15 Kecmanovic sfonda con il dritto. 30-15 In rete il rovescio di Sinner. 0-15 Risposta vincente di Sinner. 2-2 Arriva il controbreak immediato di Kecmanovic proprio come nel primo set. 15-40 Sinner annulla la prima. 0-40 Ci sono addirittura tre palle per il controbreak per Kecmanovic. 0-30 Sbaglia Jannik 2-1 break DI Sinner! 30-40 Rovescio meraviglioso e ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio e dritto per. 30-40 Pallaper. 30-30 Altro ottimo dritto dell’azzurro. 15-15 Dritto vincente di. 2-3conquista il game e comanda nel secondo set. 40-15sfonda con il dritto. 30-15 In rete il rovescio di. 0-15 Risposta vincente di. 2-2 Arriva il controimmediato diproprio come nel primo set. 15-40annulla la prima. 0-40 Ci sono addirittura tre palle per il controper. 0-30 Sbaglia Jannik 2-1DI! 30-40 Rovescio meraviglioso e ...

infoitsport : LIVE Sinner-Kecmanovic 2-1, ATP Melbourne I in DIRETTA: buon inizio al servizio per l'azzurro - zazoomblog : LIVE Sinner-Bedene 7-6 6-2 ATP Melbourne I in DIRETTA: l’azzurro domina lo sloveno e sfata il tabù! Possibile derby… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bedene 7-6 6-2 ATP Melbourne I in DIRETTA: l’azzurro domina lo sloveno e sfata il tabù! Possibile derby… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bedene 7-6 ATP Melbourne I in DIRETTA: l’azzurro si assicura il primo set al tie-break! - #Sinner-Beden… - infoitsport : LIVE Sinner-Bedene 7-6 6-2, ATP Melbourne I in DIRETTA: l'azzurro domina lo sloveno e sfata il tabù! Possibile derb… -