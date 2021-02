Lamberto Sposini | la notizia a sorpresa

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Le foto di oggi a fine articolo.è un giornalista e conduttore, lontano dalla televisione dal 2011. Il 29 aprile di quell’anno, mentre si preparava ad andare in onda con uno speciale de La Vita in diretta dedicato al matrimonio di William e Kate,fu colpito da un ictus seguito da una emorragia cerebrale che lo costrinse a un ricovero d’urgenza presso il Policlinico Gemelli di Roma.lasciò l’ospedale nel luglio del 2011 e fu trasferito in una clinica riabilitativa, in cui rimase fino al novembre dello stesso anno. Adesso vive a Milano insieme alla ex moglie Sabina Donadio. (Continua..) Barbara D’Urso va a fare visita ae pubblica su Instagram la foto del loro incontro (le foto a fine articolo). La D’Urso è sempre rimasta vicina all’amico ...

infoitcultura : Lamberto Sposini, com’è oggi: Barbara D’Urso è andata a trovarlo – FOTO - infoitcultura : Barbara D'Urso, la tenera foto con Lamberto Sposini. Fan commossi: «Un vero signore» - infoitcultura : Barbara D’Urso vicina a Lamberto Sposini, la visita all’amico: “Vi ama tutti” - infoitcultura : Barbara D’Urso, il tenero selfie su Instagram con Lamberto Sposini - infoitcultura : Barbara d'Urso, la visita 'social' a Lamberto Sposini: 'Vi saluta tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Lamberto Sposini

Barbara d'Urso esono legati da un'amicizia che dura ormai da tanti anni. La conduttrice ha fatto una sorpresa a tutti i suoi fan, pubblicando su Instagram un dolcissimo selfie in compagnia del ...Barbara D'Urso pubblica un selfie con l'amicoe conquista i like dei followers, felici di rivedere nuovamente il sorriso del giornalista. Su Instagram, la conduttrice di Pomeriggio 5, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto ...Barbara D’Urso è andata a far visita all’amico Lamberto Sposini, ricordiamo che il conduttore e giornalista è stato colpito da un ictus cerebrale ad aprile del 2011. Questo incontro è stato immortalat ...Barbara d’Urso e Lamberto Sposini sono legati da un'amicizia che dura ormai da tanti anni. La conduttrice ha fatto una sorpresa a tutti i suoi fan, pubblicando su Instagram un dolcissimo selfie in com ...