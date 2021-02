La rivelazione di Izzo: “ho simulato un infortunio per evitare una combine” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ho simulato un infortunio per non essere coinvolto in una combine”. E’ la rivelazione di Armando Izzo, ascoltato nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, dal sostituto procuratore antimafia Maurizio De Marco. Il difensore del Torino è indagato nell’ambito del processo su scommesse calcistiche e camorra. Tutto ha preso il via in occasione della partita Modena-Avellino: “Ero a Secondigliano, a casa della mamma, ricevo una chiamata di Luca Pini, un collega calciatore che faceva anche il gioielliere, che doveva consegnarmi delle collane per moglie e figli. Con lui c’era Salvatore Russo, detto Geremia. Mi portano in un ristorante dove trovo Millesi con i fratelli Accurso”. Le altre rivelazioni di Izzo Il calciatore continua: “Loro mi dissero di accordami ma a me quel raduno mi puzzava, ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Hounper non essere coinvolto in una”. E’ ladi Armando, ascoltato nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, dal sostituto procuratore antimafia Maurizio De Marco. Il difensore del Torino è indagato nell’ambito del processo su scommesse calcistiche e camorra. Tutto ha preso il via in occasione della partita Modena-Avellino: “Ero a Secondigliano, a casa della mamma, ricevo una chiamata di Luca Pini, un collega calciatore che faceva anche il gioielliere, che doveva consegnarmi delle collane per moglie e figli. Con lui c’era Salvatore Russo, detto Geremia. Mi portano in un ristorante dove trovo Millesi con i fratelli Accurso”. Le altre rivelazioni diIl calciatore continua: “Loro mi dissero di accordami ma a me quel raduno mi puzzava, ...

