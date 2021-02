Incubo Vortice Polare e Strat Warming | gelo e neve dappertutto tranne in Italia

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ arrivata la Primavera… Ah no, scusate, siamo a febbraio e quindi ancora nel bel mezzo dell’Inverno! Eppure non si direbbe: spesso sole, temperature in rialzo, gran tepore diurno. Ma che sta succedendo? Beh, semplice: è tornato a trovarci l’Anticiclone africano e gli effetti meteo climatici non si sono fatti attendere. Andremo avanti così sino a sabato, tra l’altro nel corso delle prossime 48 ore avremo temperature massime persino più alte. Parliamo di anomalie impressionanti, tenete conto che i valori sarebbero più adeguati al mese di aprile piuttosto che a febbraio. Non eravamo più abituati a situazioni di questo tipo, figuriamoci dopo un Inverno comunque accettabile. Poi ci si mettono anche le news provenienti da varie parti dell’emisfero nord. Giappone, Cina, India, Medio Oriente, Stati Uniti, Nord Europa! Nevica ovunque, con ondate diin alcuni casi ...