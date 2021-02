Incidenti | frontale fra auto e camion nel Cremasco | grave 26enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Un uomo di 26 anni è rimastomente ferito nello scontro fra la suae unquesta mattina a Crema, in provincia di Cremona. Poco dopo le 6.30 sulla Paullese i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Il, riferisce l'Areu, è stato intubato e portato in codice rosso all'ospedale di Crema, dove si trova in coma. Il conducente delè stato portato in ospedale in codice verde, come anche il conducente di un'altro, coinvolta nello scontro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, tre ambulanze e un'medica.